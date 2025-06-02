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الأهلي في اتجاه والزمالك عكسه.. واتحاد الكرة يتدخل بقرار حاسم

04:11 م الإثنين 02 يونيو 2025

الأهلي والزمالك

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كتب - مصراوي

أقيم اجتماع اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية مع ممثلي أندية الدوري الممتاز، من أجل مناقشة نظام موسم 2025/26 والاستماع للاقتراحات.

وكشف مصدر مُطلع "لمصراوي" أن نادي الزمالك اقترح تقليل عدد الأجانب بالدوري المصري خلال الموسم المقبل، وذلك حفاظًا على مصلحة المنتخبات الوطنية.

وأوضح المصدر أنه على الجانب الآخر طلب النادي الأهلي زيادة عدد الأجانب في القائمة، وذلك بسبب كثرة البطولات التي يشارك بها المارد الأحمر في الموسم الواحد.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة تدخل بقرار حاسم، حيث رفض اقتراح الثنائي وقرر الإبقاء على السماح بـ5 أجانب فقط لكل فريق، مع دخول لاعب تحت السن في قائمة المباراة، بحيث يصبح عدد اللاعبين 6 الأجانب 6 في كل مباراة.

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