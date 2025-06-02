مصدر يكشف لمصراوي حقيقة استقالة مصيلحي من رئاسة الاتحاد السكندري

كتب- مراسل مصراوى:

ترددت في الساعات الماضية، أنباء قوية عن استقالة محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري من منصبه وعدم الاستمرار في رئاسة النادي.

وكشف مصدر مطلع لمصراوي، أن محمد مصيلحي قرر الاستقالة بالفعل من منصب رئيس الاتحاد السكندري، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع "فيسبوك" لتأكيد أو نفي الخبر حتى الآن.

جدير بالذكر أن قرار الاستقالة جاء بعد خسارة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بطولة دوري السوبر أمام النادي الأهلي.

ويتبقى في الفترة القانونية لمجلس محمد مصيلحي مع الاتحاد السكندري 5 أشهر، ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة بيان رسمي بمستجدات الاستقالة.