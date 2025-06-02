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للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا

03:05 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    استقبال صلاح مصدق من لاعبي الزمالك
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    لاعبو الزمالك يستقبلوا صلاح مصدق
  • عرض 5 صورة
    صلاح مصدق
  • عرض 5 صورة
    استقبال صلاح مصدق من لاعبي الزمالك
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كتب- محمد خيري:

أرسل نادي الوداد المغربي خطابا رسميا لنادي الزمالك، من أجل التعاقد مع صلاح مصدق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع صلاح مصدق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي نهضة الزمامرة لمدة 3 مواسم ونصف.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الزمالك أكد أن الأبيض تلقى فاكسا رسميا من نادي الوداد المغربي، يطالب باستعارة صلاح مصدق لمدة موسم، مع وضع بند أحقية الشراء.

وأوضح المصدر، أن النادي المغربي يرغب في مشاركة مدافع الزمالك معه في بطولة كأس العالم للأندية، التي سوف تنطلق الشهر الحالي.

وأكمل المصدر، أن نادي الزمالك ينتظر انتهاء مباراة نهائي كأس مصر، أمام بيراميدز، وبعدها يتم مناقشة الأمور خاصة وأن الجميع حاليا منشغل وتركيزه في المباراة النهائية.

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