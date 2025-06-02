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لماذا يحضر ممدوح عيد اجتماع اتحاد الكرة حاملا كأس أفريقيا؟

02:35 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    ممدوح عيد يحمل كأس أفريقيا
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (4)
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (2)
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كتب- مصراوي:

في واقعة غريبة، شهد اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الأندية، حضور ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، حاملا لكأس دوري أبطال أفريقيا، الذي حصل عليه فريقه أمس.

ونجح بيراميدز في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تحقيق الفوز أمس على صنداونز بهدفين مقابل هدف، مستغلا نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1\1.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اجتماعاً مع رابطة الأندية ورؤساء وممثلي أندية القسم الأول حاليا بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة عددا من المقترحات التي تخص الموسم المقبل.

حضر بيراميدز بكأس أفريقيا

وفي المقابل، ووفقا لمراسل مصراوي في اجتماع اتحاد الكرة، أكد أن ممدوح عيد بالفعل حضر، ومعه كأس دوري أبطال أفريقيا، الذي حصل عليه فريقه أمس الأحد.

وأضاف المراسل، أن سبب حضور ممدوح عيد بالكأس، أنه تم إبلاغه من قبل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بالتكريم على هامش الاجتماع وفي حضور جميع الأندية، على الانجاز الكبير الذي حققه.

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بيراميدز فريق بيراميدز اتحاد الكرة ممدوح عيد اجتماع اتحاد الكرة
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