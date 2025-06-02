"أشعر أنني في بيتي".. أول تعليق لـ سيحا عبد الانضمام للأهلي رسميا

كتب- مصراوي:

علق محمد سيحا، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي الجديد، الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي منذ قليل، على انضمامه للفريق الأحمر، قادما من نادي المقاولون العرب.

قال سيحا خلال فيديو تقديمه عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "بالطبع شعور مختلف، النادي الأهلي أكبر فريق في أفريقيا، شعرت بإحساس مختلف عندما دخلت من بوابة النادي الأهلي، اللعب للنادي الأهلي الذي يمثل الأندية في أفريقيا شعور كبير بالنسبة لي، وان شاء الله أكون على قدر المسؤولية"

أضاف: "عندما دخلت غرفة خلع الملابس رأيت أن اللاعبين يتعاملون باحترام، ولم أشعر بأنني غريب بينهم، وشعرت بأنني أتواجد هنا منذ فترة طويلة، ولم أشعر أنني غريب بل في بيتي".

أكمل: "المفاوضات كانت عن طريق وكيلي وكان لدي عروض من العديد من الأندية، ولكن عندما يصل عرض من النادي الأهلي لا يحتاج إلى تفكير، وأخذت القرار فوراً دون تفكير"