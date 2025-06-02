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الأهلي يعلن صفقة جديدة قبل كأس العالم للأندية 2025

01:09 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    محمد سيحا لاعبا للنادي الأهلي (4)
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    محمد سيحا لاعبا للنادي الأهلي (6)
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    محمد سيحا لاعبا للنادي الأهلي (3)
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كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي ضم الحارس محمد سيحا إلى الفريق الأول لكرة القدم قادما من نادي المقاولون العرب.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه أمس السبت، لمدة 5 سنوات قادما من طرابزون سبور التركي.

وجاءت التعاقدات لتعديم فريق الرجال لكرة القدم بالنادي، قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولى لمونديال الأندية بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويفتتح الأهلي البطولة عندما يلاقي إنتر ميامي صاحب الأرض يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، في تمام الساعة الثالثة فجرا.

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