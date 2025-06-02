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موعد ومكان جنازة والدة عمرو الجنايني

01:02 م الإثنين 02 يونيو 2025

عمرو الجنايني

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كتب- محمد خيري:

كشف عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، وعضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، موعد ومكان عزاء والدته التي توفيت خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد ومكان جنازة والدة عمرو الجنايني

وأوضح "الجنايني" في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون صلاة الجنازة على أمي بعد أذان العصر في مسجد فاطمة الشربتلي، التجمع الخامس نسألكم الدعاء".

وكان عمرو الجنايني كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أمي الغالية في ذمة الله.. ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أرجو الدعاء".

ويعد عمرو الجنايني من كبار الزملكاوية على الساحة الرياضية، وتواجد من قبل في منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مؤقت، بتعيين من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

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