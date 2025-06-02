مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
20:30

بوركينا فاسو

جميع المباريات

إعلان

كيف تناولت صحف جنوب إفريقيا فوز بيراميدز على صن داونز؟

01:00 م الإثنين 02 يونيو 2025

احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (4)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق بيراميدز مساء يوم أمس الأحد لقب دوري أبطال أفريقيا من نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بعدما فاز بهدفين مقابل هدف إيابًا في حين كانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف لكل فريق.

وهو الأمر الذي أنعكس على اهتمامات الصحافة في دولة جنوب أفريقيا التي أبرز خسارة النهائي.

صنداونز يعجز عن تسلق الأهرام

صحيفة timeslive المحلية نشرت تقريرًا بعنوان " صنداونز يعجز عن تسلق الأهرام " تتناول النهائي وخسارة صن داونز وشعور لاعبوه بالندم على الفرص التي أهدروها بنهاية اللقاء والتي كانت من الممكن أن تحسم اللقب لصالحهم.

بيراميدز يحطم القلوب

وتحت عنوان "بيراميدز يحطم القلوب" تحدثت صحيفة idiskitimes عن خسارة صن داونز للنهائي على يد بيراميدز الذي حطم قلوب فريق بلادها وحصد على حسابه لقبه الأول من البطولة القارية.

وأشارت الصحيفة أن المباراة كانت جيدة من قبل الفريقين ولكن جماهير بيراميدز في المدرجات منحته الأفضلية.

حرمان صنداونز

صحيفة supersport أشارت تحت عنوان "حرمان صن داونز" إلى أن بيراميدز حرم فريق صن داونز من الحصول على اللقب الثاني له من دوري أبطال أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز جنوب إفريقيا صن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين
حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر
الطريق تحول إلى نار.. تصادم مروع بين سيارة مواد بترولية وأخرى بطريق الواحات | صور
مصري الجنسية وهتف فلسطين حرة.. كشف هوية منفذ هجوم كولورادو الأمريكية- صور