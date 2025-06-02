كيف تناولت صحف جنوب إفريقيا فوز بيراميدز على صن داونز؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق بيراميدز مساء يوم أمس الأحد لقب دوري أبطال أفريقيا من نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بعدما فاز بهدفين مقابل هدف إيابًا في حين كانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف لكل فريق.

وهو الأمر الذي أنعكس على اهتمامات الصحافة في دولة جنوب أفريقيا التي أبرز خسارة النهائي.

صنداونز يعجز عن تسلق الأهرام

صحيفة timeslive المحلية نشرت تقريرًا بعنوان " صنداونز يعجز عن تسلق الأهرام " تتناول النهائي وخسارة صن داونز وشعور لاعبوه بالندم على الفرص التي أهدروها بنهاية اللقاء والتي كانت من الممكن أن تحسم اللقب لصالحهم.

بيراميدز يحطم القلوب

وتحت عنوان "بيراميدز يحطم القلوب" تحدثت صحيفة idiskitimes عن خسارة صن داونز للنهائي على يد بيراميدز الذي حطم قلوب فريق بلادها وحصد على حسابه لقبه الأول من البطولة القارية.

وأشارت الصحيفة أن المباراة كانت جيدة من قبل الفريقين ولكن جماهير بيراميدز في المدرجات منحته الأفضلية.

حرمان صنداونز

صحيفة supersport أشارت تحت عنوان "حرمان صن داونز" إلى أن بيراميدز حرم فريق صن داونز من الحصول على اللقب الثاني له من دوري أبطال أفريقيا.