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بعد هدفه أمام صن داونز.. فيستون مايلي يفض شراكته مع إمام عاشور؟

12:45 م الإثنين 02 يونيو 2025

فيستون مايلي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قص المهاجم الكونغولي بصفوف بيراميدز فيستون مايلي شريط التسجيل لفريق بيراميدز خلال المباراة التي استضاف بها نظيره صن داونز الجنوب أفريقي مساء يوم أمس الأحد وانتهت بفوزهم بثنائية مقابل هدف ومن ثمّ تتويجهم بلقب دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله.

الهدف الذي سجله الكونغولي فيستون مايلي جعله يتصدر قائمة هدافي النسخة المنصرمة من دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف و يفض شراكته مع زميله بالفريق إبراهيم عادل ونجم الأهلي إمام عاشور اللذان سجلا 5 أهداف وتراجعا إلى الوصافة.

مايلي صاحب الـ30 عاماً سجل بقميص بيراميدز 9 أهداف خلال 13 مباراة خاضها بالبطولة ولكن منها 3 أهداف قبل دور المجموعات لا يتم احتسابها في صراع الهدافين بالبطولة.

وكانت أهداف اللاعب الكونغولي مؤثرة بمسيرة بيراميدز بالبطولة وساهمت في فوزه بأكثر من مباراة مثل مباراة أورلاندو بايرتس بدور نصف النهائي حين قاد بيراميدز للتأهل بتسجيل هدفين في فوز فريقه بثلاثية مقابل هدفين بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بخلاف هدفه في النهائي.

وخاض مايلي بقميص بيراميدز خلال موسم 2024/25 في مختلف البطولات 38 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع هدفين لزملائه.

ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2024/25

1) فيستون مايلي ـ بيراميدز ـ 6 أهداف

2) إبراهيم عادل ـ بيراميدز ـ 5 أهداف

3) إمام عاشور ـ الأهلي ـ 5 أهداف

4) موهاو نكوتا ـ أورلاندو بايرتس ـ 4 أهداف

5) موفوكينج ـ أورلاندو بايرتس ـ 4 أهداف

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بيراميدز فيستون مايلي إمام عاشور صن داونز
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