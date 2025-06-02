"محدش يغضب مني".. تعليق ناري من شوبير على تتويج بيراميدز الأفريقي

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تتويج فريق بيراميدز، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي في نهائي البطولة، بمجموع المباراتين.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "بيراميدز توج بلقب دوري أبطال أفريقيا عن جدارة واستحقاق ولعب مباراتين أمام صن داونز بطريقة الصحيحة وقدم كل شئ من رجولة وإصرار وعزيمة".

أضاف: "البطولة دي هتاخد بيراميدز في حته تانيه بالمشاركة في في كأس العالم للأندية 2029، وكأس الإنتركونتيننتال وبيراميدز سيكون قادر على التتويج بالبطولات باستمرار".

وأكمل: "وسبق وأن قلت الموسم الماضي بعد الفوز بكأس مصر أن دي البداية وهيكون بيراميدز فريق قادر على المنافسة في كل البطولات".

وأوضح: "في ناس بتحب بيراميدز وناس مبتحبوش وده طبيعي جدا .. لكنه في النهاية في عمل جيد اتعمل، وما فعله بيراميدز إنجاز وبدون ما حد يغضب مني في أندية كثيرة بقالها سنوات طويلة تبحث عن التتويج بالبطولة".

وتابع: "الزمالك بيحاول سنوات ولكنه لم يوفق هو محققها خمس مرات لكنه بيحاول من جديد، الإسماعيلي أول فريق خدها مش قادر ينافس حاليا ".

واختتم تصريحاته: "مفيش حاجة تمنع أن كل الأندية تهنئ بيراميدز لكسر الحدة رغم شكواه للأهلي بالمحكمة الرياضية، لكن الكل يبحث عن حقه وهذه فرصة لتهدئة الأوضاع".