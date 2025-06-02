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"ماتت من كنت أكرم من أجلها".. وفاة والدة عمرو الجنايني

11:37 ص الإثنين 02 يونيو 2025

عمرو الجنايني

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كتب- محمد خيري:

أعلن عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، وفاة والدته اليوم مطالبا الدعاء لها بالرحمة.

وكتب عمرو الجنايني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "امي الغاليه في ذمة الله … ماتت من كنت أكرم من أجلها .. أرجو الدعاء".

ويعد عمرو الجنايني من كبار الزملكاوية على الساحة الرياضية، وتواجد من قبل في منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مؤقت، بتعيين من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويعمل عمرو الجنايني في الوقت الحالي، بلجنة التخطيط بنادي الزمالك، ومعه حازم إمام وأحمد حسام ميدو، ويسعى للمساعدة في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية ومدير فني أجنبي جديد.

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