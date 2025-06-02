كتب- محمد خيري:

أكد محمود عبدالرحيم "جنش"، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض قادرين على مصالحة جماهير القلعة البيضاء هذا الموسم بالفوز على بيراميدز وحصد لقب كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وقال جنش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع على قناة الزمالك: "النهائيات تُكسب ولا تلعب وجماهير الزمالك ستكون عامل رئيسي في حسم لقب كأس مصر وهي الداعم الأكبر في أصعب الظروف في الخسارة والمكسب وتساند الفريق في كل البطولات حتى في المباريات الخارجية".

وأضاف: "أتمنى أن يعود الزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكنت أرغب في تأخير نهائي كأس مصر ساعة أو ساعتين ولا أجد مبرر لعدم تأجيل اللقاء في يوم أخر بسبب صيام اللاعبين والجماهير يوم وقفة عرفات".

وتابع: "يجب أن يعلم لاعبي الزمالك بأنهم يلعبون في نادي كبير وأن يدركوا أهمية المباراة والفوز باللقب لإسعاد الجماهير والخروج بلقب هذا الموسم، والزمالك كبير بجماهيره وقادر على العودة للبطولات في أي وقت".