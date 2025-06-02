إبراهيم عادل يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع بيراميدز

كتب - محمد القرش:

فجر إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مفاجأة بشأن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "شرف لأي لاعب اللعب في صفوف بيراميدز، بس هما عارفين إني عايز احترف في أوروبا".

وأضاف: "إن شاء الله يحصل وتبقى آخر سنة ليا عشان ده حلم من أحلامي".

وجاء ذلك بعد فوز بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الاولى في التاريخ، بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي 2-1 على ستاد الدفاع الجوي.

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برنامج #الكورة_مع_فايق من الجمعة - الثلاثاء الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة على #MBCMASR2https://t.co/Tr1CLLcqeb pic.twitter.com/fzmTiE24cf — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) June 1, 2025

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