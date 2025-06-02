مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
20:30

بوركينا فاسو

جميع المباريات

إعلان

إبراهيم عادل يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع بيراميدز

10:49 ص الإثنين 02 يونيو 2025

إبراهيم عادل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

فجر إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مفاجأة بشأن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "شرف لأي لاعب اللعب في صفوف بيراميدز، بس هما عارفين إني عايز احترف في أوروبا".

وأضاف: "إن شاء الله يحصل وتبقى آخر سنة ليا عشان ده حلم من أحلامي".

وجاء ذلك بعد فوز بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الاولى في التاريخ، بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي 2-1 على ستاد الدفاع الجوي.

اقرأ أيضًا:

رسميا.. الأهلي يعلن عن الطاقم الأساسي لموسم 2025/26 (صور)
"لب وسوداني وبومب".. كيف قدم الأهلي محمود تريزيجيه لاعبا للفريق؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز إبراهيم عادل دوري أبطال أفريقيا صن داونز نهائي دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصري الجنسية وهتف فلسطين حرة.. كشف هوية منفذ هجوم كولورادو الأمريكية- صور