"فيفا حسمها".. خبير لوائح يصدم الزمالك بشأن موعد رحيل زيزو

كتب- محمد خيري:

أكد عامر العمايرة المختص باللوائح الرياضية، أن عقد زيزو ينتهي بختام موسم 2024-2025، وتحديدا مع ختام مباريات الزمالك الفريق المحلية.

ويختتم الفريق الأبيض مبارياته في الموسم، بمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وقال "العمايرة" عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الفيفا أصدر تعديلًا بأن آخر مباراة محلية تعنى نهاية الموسم المحلي، وبالتالي عقد زيزو ينتهي مع الزمالك يوم 5 يونيو مساءًا عقب ختام كأس مصر".

وأضاف: "الزمالك يستند إلى أن الدفعات المالية المستحقة لـ زيزو، سيكون أخر موعد لها يوم 1 يوليو المقبل، لكن العقد ينتهي بشكل رسمي مع ختام الموسم الحالي.. موقف زيزو سيكون قانوني بالانتقال للنادي الأهلي".

وأكمل: لو حصل نزاع بين الزمالك وزيزو، فسيكون الاختصاص للجنة شئون اللاعبين، ولجنة الانضباط ليس لها اختصاص في الملف حاليا".

وتابع: "حال إعلان النادي الأهلي عن ضم زيزو يوم 6 يونيو، وسيكون العقد مُنتهي مع الزمالك إلا لو كان تاريخ تحرير العقد قبل يوم السادس من يونيو".

وأختتم تصريحاته: "خطوة نادي الزمالك هو أمر فقط لإرضاء جماهيره".