رسميا.. الأهلي يعلن عن الطاقم الأساسي لموسم 2025/26 (صور)

كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي عن الطاقم الأساسي للفريق الأول لكرة القدم الذي يخوض به موسم 2025/26، بداية من كأس العالم للأندية 2025.

وشارك في جلسة تصوير القميص الجديد، وسام أبو علي ومحمد الشناوي وعم حارس، بجانب أشرف بن شرقي وإمام عاشور، بالإضافة إلى محمد هاني ومنة طارق لاعبة فريق السيدات.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية بجانب كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويفتتح المارد الأحمر البطولة عندما يلاقي إنتر ميامي يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، في تمام الساعة الثالثة فجرا.

وفي سياق متصل، حصد الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز رقم 45 بعد احتلا صدارة الجدول برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.