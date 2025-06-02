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مصدر يكشف حقيقة اعتناق فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز الإسلام

04:38 ص الإثنين 02 يونيو 2025
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    فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز
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    فيستون ماييلي
  • عرض 10 صورة
    المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي
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    فيستون ماييلي
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    فيستون ماييلي يتسلم جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون
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    صن داونز ضد بيراميدز (4)
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    صن داونز ضد بيراميدز (3)
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لفت فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز الأنظار بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي.

وساهم فيستون ماييلي بشكل كبير، في حصد فريقه للقب دوري الأبطال في النسخة الحالية، بعدما سجل هدف فريقه الأول أمس في مرمى فريق بيراميدز، ليتمكن من مساعدة بيراميدز في حصد اللقب الأول له في تاريخ مشاركته بالبطولة.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن ماييلي لم يلفت الأنظار ولم تتزايد الأحاديث حوله بسبب أدائه المميز فقط في المباراة، لكن نظرا لما تردد في الساعات الماضية حول دخول النجم الكونغولي الإسلام، بعدما سجد عقب هدفه في مرمى صن داونز أمس.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق: أن النجم الكونغولي، أعتنق الإسلام منذ فترة طويلة وليس من الأن، بل أنه كان حريصا على صيام شهر رمضان الماضي مع زملائه". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

وتمكن نادي بيراميدز، تمكن من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه اليوم، بعد الفوز على صن داونز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

ويذكر أن فيستون ماييلي، تمكن من حصد لقب هداف النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، ليكون له دورا حاسما من حصد يبراميدز لقب البطولة.

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فيستون ماييلي دوري أبطال أفريقيا نهائي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز وصن داونز تتويج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا
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