كتب - يوسف محمد:

هنأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، فريق بيراميدز عقب تتويج الأخير ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال النسخة الحالية على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وتوج فريق بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز أمس على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في إياب نهائي البطولة.

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي: "يتقدم نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتـن حسين لبيب، بالتهنئة لنادي بيراميدز ومجلس إدارته، بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالتوفيق لنادي بيراميدز، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين".

واختتم: "يؤكد مجلس الزمالك أن تتويج بيراميدز باللقب، جاء عن استحقاق لبطولة شهدت منافسة شريفة، وأداءً قويًا قدمه لاعبوه في البطولة، مما يعكس حجم المجهود الكبير المبذول من الفريق".

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بجنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتمكن بيراميدز من حسم البطولة لصالحه، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

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