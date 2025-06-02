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"مش متخيل".. أكرم توفيق يكشف تفاصيل رحيله عن النادي الأهلي

12:19 ص الإثنين 02 يونيو 2025
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    الشناوي وأكرم توفيق
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    أكرم توفيق ونجله
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    أكرم توفيق وسمير محمد
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أكرم توفيق لاعب الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

أكد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، أن قرار رحيله عن القلعة الحمراء، كان صعبا للغاية وأنه كان يشعر بحالة من الحزن عند اتخاذ هذا القرار.

وقال توفيق في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "علاقتي بجمهور الأهلي مميزة وقوية للغاية ولا يمكنني أن أغضبهم أو أعمل على إزعاجهم، لكن كان هناك سوء فهم في وقت سابق من بعض الجماهير".

وأضاف: "خلال الفترة الأخيرة لي داخل النادي، كنت أتطلع في كل مكان داخل النادي، لأنني لا أتقبل فكرة الرحيل عن الفريق، كنت أحدث نفسي بأنني لن أعود إلى هنا مرة آخرى (معقول مش هشوف الملعب والجمهور تاني)".

وتابع: "لا أذهب إلى النادي في الوقت الحالي، مش متخيل ما سيحدث في حال ذهابي في الوقت الحالي، خاصة وأنني لم أتخيل رحيلي عن صفوف الفريق في يوم من الأيام".

وأكمل: "حققت كل البطولات والألقاب الممكنة مع النادي الأهلي، لا ينقصني أي شيء في كرة القدم في الوقت الحالي، هناك احتياجات أخرى احتاج إلى تلبيتها وهذا من أسباب تفكيري في الرحيل عن الفريق".

واختتم توفيق تصريحاته: "هناك أمور أخرى كنت أضعها أمامي عند التفاوض مع الأهلي، هم أبنائي وأسرتي، خاصة وأن عرض الأهلي لم يكن بالقيمة التي تتوقعها الجماهير".

ويستعد أكرم توفيق للانتقال إلى فريق الشمال القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الأهلي.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن منذ عدة أيام عن رحيل أكرم توفيق، عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

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