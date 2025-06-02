علق أكرم توفيق على انضمام أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي قادما من نادي الزمالك.

وقال أكرم أثناء ظهوره ببرنامج "الكورة مع فايق": "انضمام زيزو للأهلي سيكون أهم صفقة في تاريخ الانتقالات بين الناديين، لكن هيبقي أهم لو جاي بدوافع تانية عن ما كان في الزمالك ، لو غير كدا معتقدش".

وأضاف: "لإن الضغط واللعب في الأهلي مختلف تمامًا عن الزمالك".

يذكر أن مصدر أكد لمصراوي نجاح النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو خلال الفترة الماضية