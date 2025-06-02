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"غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي

12:14 ص الإثنين 02 يونيو 2025
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    زيزو لاعب الزمالك
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    أحمد سيد زيزو
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    زيزو ومحاميه أشرف عبد العزيز بمقر الزمالك
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    زيزو وعبد الله السعيد
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    زيزو
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق ونجله
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    أكرم توفيق ونجله
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    أكرم توفيق
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علق أكرم توفيق على انضمام أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي قادما من نادي الزمالك.

وقال أكرم أثناء ظهوره ببرنامج "الكورة مع فايق": "انضمام زيزو للأهلي سيكون أهم صفقة في تاريخ الانتقالات بين الناديين، لكن هيبقي أهم لو جاي بدوافع تانية عن ما كان في الزمالك ، لو غير كدا معتقدش".

وأضاف: "لإن الضغط واللعب في الأهلي مختلف تمامًا عن الزمالك".

يذكر أن مصدر أكد لمصراوي نجاح النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو خلال الفترة الماضية

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