أول تعليق من يوريسيتش على تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

علق كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2024-2025، عقب الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وقاد يوريسيتش فريق بيراميدز لتحقيق لقبه الأول في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بمجموع المباراتين.

وقال يوريسيتش، في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة: "الفوز بدوري أبطال أفريقيا هو مكافأة لنا على ما قدمناه طوال الموسم، استحقينا التتويج بلقب البطولة".

وأضاف: "أشكر كل الجماهير على دعمهم لنا خلال المباراة، حرصهم على الحضور والتواجد داخل الاستاد لمساندة فريق بيراميدز".

واختتم المدير الفني تصريحاته: "تواجد الجماهير في مباراة اليوم منحت اللاعبين طاقة إيجابية، ساهمت في تتويج الفريق بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه".

ويذكر أن فوز بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية، منحت الفريق بطاقة التأهل إلى مونديال الأندية في عام 2029، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة الإنتركونتيننتال في النسخة المقبلة.

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