علق أكرم توفيق على انسحاب النادي الأهلي من مباراة الزمالك التي أثارت الجدل في الدوري المصري.

قال أثناء ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق": "كان نفسنا نلعب ماتش الزمالك، وأقسم بالله كل واحد في الفريق كان في نار في عينه، ومش قصدي والله أقلل من الزمالك".

وأضاف: "الماتش دا بالتحديد كانوا هيشيلوا اسكور من كتر ما التركيز كان شديد والطاقة العالية اللي كانت في اللاعيبة، وكنا هنروح ونكسب عافية بأي 11 لاعب هيلعبوا".

يذكر أن النادي الأهلي توج ببطولة الدوري المصري الـ 45 في تاريخه.