مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
20:30

بوركينا فاسو

جميع المباريات

إعلان

"مش قصدي أقلل منهم"..تعليق صادم لأكرم توفيق على انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك

12:02 ص الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الشناوي وأكرم توفيق
  • عرض 19 صورة
    ستوري أكرم توفيق مع الفنان أحمد فهيم
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق ونجله
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق ونجله
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق لاعب الأهلي
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 19 صورة
    احتفال محمود كهربا مع أكرم توفيق بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_5
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق وعمرو السولية
  • عرض 19 صورة
    أفشة وأكرم توفيق من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 19 صورة
    ستوري زوجه أكرم توفيق
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق (1)
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

علق أكرم توفيق على انسحاب النادي الأهلي من مباراة الزمالك التي أثارت الجدل في الدوري المصري.

قال أثناء ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق": "كان نفسنا نلعب ماتش الزمالك، وأقسم بالله كل واحد في الفريق كان في نار في عينه، ومش قصدي والله أقلل من الزمالك".

وأضاف: "الماتش دا بالتحديد كانوا هيشيلوا اسكور من كتر ما التركيز كان شديد والطاقة العالية اللي كانت في اللاعيبة، وكنا هنروح ونكسب عافية بأي 11 لاعب هيلعبوا".

يذكر أن النادي الأهلي توج ببطولة الدوري المصري الـ 45 في تاريخه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أكرم توفيق الأهلي الزمالك الدوري المصري انسحاب الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إنجاز تاريخي.. الرئيس السيسي يهنئ بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيا
* بيراميدز يتوج بنجمة دوري أبطال إفريقيا الأولى ( تغطية خاصة)
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية