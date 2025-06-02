هل طلب الزمالك من جوميز العودة في جلسة القاهرة السرية؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تواجد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي في القاهرة خلال الأيام الماضية، وجلوسه مع مسؤولي الأبيض للعودة من جديد.

وكان جوميز رحل عن تدريب فريق الزمالك، منتصف الموسم الماضي، بعدما دفع الشرط الجزائي لتولي تدريب فريق الفتح السعودي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "ما تردد عن وجود جوميز على نفقة نادي الزمالك في القاهرة خلال الأيام الماضية وجلوسه مع عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط، ليس صحيحا".

أكمل: "بالفعل جوميز تواجد في القاهرة ولكن لسبب شخصي ولم يجلس مع أي مسؤول رسمي من الزمالك خاصة وأن الجنايني في ألمانيا وميدو في السعودية".

وأوضح المصدر: "جوميز جلس مع أحد الأشخاص التابعين للمجلس، في جلسة ودية ولم يتم الاتفاق على أي شيء بخصوص مستحقاته أو عودته مرة أخرى كما تردد".

ونجح جوميز في قيادة فريق الفتح، للبقاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد مسيرة مميزة في الدور الثاني من البطولة.