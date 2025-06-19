بن رمضان الأعلي.. ماهي تقييمات لاعبي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

انتهت مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، بخسارة المارد الأحمر بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس بملعب ميتلايف.

وحصل لاعبو الأهلي على تقييمات متفاوتة بعد الخسارة من بالميراس، والتي نعرضها في السطور التالية وفقًا لموقع "سوفا سكور":

ماهي تقييمات لاعبي الأهلي أمام بالميراس؟

محمد الشناوي: حصل تقييم 6.2

( لمس الكرة 31 مرة - تمريرات دقيقة 88% - تصديات 0)

محمد هاني: حصل تقييم 6

(لمس الكرة 37 مرة - تمريرات دقيقة 83% - 0 تسديدات)

أشرف داري: حصل تقييم 6.7

(لعب 62 دقيقة - لمس الكرة 49 مرة - بدون تسديدات أو مراوغات ناجحة)

ياسر ابراهيم: حصل تقييم 6.7

(لعب 90 دقيقة - 3 تشتيتات - تمريرات دقيقة 96% )

يحي عطية الله: حصل تقييم 6.7

(لعب 87 دقيقة - تمريرات دقيقة 97% - خسارة الاستحواذ 3 - لمسات 51)

حمدي فتحي: حصل تقييم 6.6

(لعب 62 دقيقة - تمريرات دقيقة 91% - تدخلات 1 -لمسات 32)

مروان عطية: حصل تقييم 6.7

(لعب 90 دقيقة - لمسات 78 -تمريرات دقيقة 90% - خسارة الاستحواذ 8 -الأخطاء 2)

محمد علي بن رمضان: 6.8

(لعب 90 دقيقة - تمريرات دقيقة 88% - لمسات 55 - خسارة الاستحواذ 10)

زيزو: حصل تقييم 6.6

(لعب 90 دقيقة - لمسات 47 - 0 تسديدات - تمريرات دقيقة 85% -خسارة الاستحواذ 15).

محمود تريزيجيه: حصل تقييم 6.7

(لعب 62 دقيقة - تمريرات دقيقة 83% - خسارة الاستحواذ 6 - لمسات 23)

وسام أبو علي: حصل تقييم 6.4

(لعب 62 دقيقة - بدون تسديدات - تمريرات دقيقة 83%- لمسات 13 - خسارة الاستحواذ 3 - الأهداف الذاتية 1).