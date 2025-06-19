كتب - نهى خورشيد

علق خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، على خسارة الأهلى أمام بالميراس بثنائية في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2025.

وقال الغندور خلال فيديو لايف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الأهلي يا جماعة طلع مش جامد، مقولة شهيرة: الأهلي جامد، جامد في مصر، جامد في إفريقيا، داخل القارة، لكن على المستوى العالمي مش جامد".

وأضاف:"الأهلي النهارده قدم مباراة من أسوأ المباريات، مش عارف يبني هجمة، مش عارف يخلق فرصة، دفاعيًا بيتراجع لورا، وأخطاء بالجملة، وهدف بنيران صديقة من وسام وأشرف داري".

وتابع نجم الأبيض السابق:"لولا الظروف القهرية، كانت ممكن الدنيا تتغير، وكان ممكن النتيجة تبقى أكبر، وبالميراس بعد ما سجل هدفين، بيلعب على الواقف، إحنا مشكلتنا إننا عاطفيين، بنصدق إننا جامدين أوي، لدرجة إننا كنا بنقول في مصر إن الأهلي هياخد كأس العالم للأندية".

وواصل:"آه، الأهلي لسه عنده فرصة يكسب بورتو، بس هيكسب بورتو بالمستوى ده؟ ولعب قدام باريس سان جيرمان في دور الـ16 أفضل؟ ولا نخرج قبل ما نلعب؟ وده مستوى أصلًا في حتة تانية خالص".

وأكمل:"للأسف، هي دي الحقيقة. كمان بنكبر زيزو، أبو 100 و120 مليون! زيزو يتعمل له برنامج قبل السفر، وفجأة بالانضمام للنادي الأهلي، بس هو زيزو فين؟ ملعبش ليه النهارده؟".

وأتم حديثه قائلاً:"أشرف بن شرقي حسّينا بيه، الوحيد اللي تحس بيه، مهارة، بيعدّي وبيشوط. لكن للأسف، النادي الأهلي خذل جمهوره، من أسوأ مباريات، ولكن الأمل مازال موجود".