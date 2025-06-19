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تعرض إعلامي لجلطة مفاجئة ونقله إلى المستشفى

10:37 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الاعلامي محمد عباس
  • عرض 9 صورة
    الاعلامي محمد عباس
  • عرض 9 صورة
    الاعلامي محمد عباس
  • عرض 9 صورة
    الاعلامي محمد عباس
  • عرض 9 صورة
    الاعلامي محمد عباس
  • عرض 9 صورة
    الاعلامي محمد عباس
  • عرض 9 صورة
    الاعلامي محمد عباس
  • عرض 9 صورة
    الاعلامي محمد عباس
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كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض الإعلامي محمد عباس، المذيع بالتليفزيون المصري لوعكة صحية صعبة في الساعات الماضية، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وكشف أكثر من مصدر مقرب من الإعلامي محمد عباس، أنه تعرض لجلطة مفاجئة، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

كما شهدت الساعات الماضية، زيارة علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، للإعلامي محمد عباس في مرقده بالمستشفى.

ومن المقرر أن يلتقي محمد عباس الإجراءات الطبية في الفترة الحالية لحين تحسن حالته والخروج من المستشفى.

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