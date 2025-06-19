كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

انتر ميامى

2 1
22:00

بورتو

كأس العالم للأندية

بالميراس

2 0
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

4 صور لـ مشجعي الإسماعيلي يؤازرون بالميراس أمام الأهلي في مونديال الأندية

10:14 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مشجعي الإسماعيلي يؤازرون بالميراس أمام الأهلي في مونديال الأندية 1_Easy-Resize.com
  • عرض 4 صورة
    مشجعي الإسماعيلي يؤازرون بالميراس أمام الأهلي في مونديال الأندية 3_Easy-Resize.com
  • عرض 4 صورة
    مشجعي الإسماعيلي يؤازرون بالميراس أمام الأهلي في مونديال الأندية_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أزار مشجعان من جماهير النادي الإسماعيلي فريق بالميراس البرازيلي، في مواجهتهم اليوم أمام النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ مشجعي الإسماعيلي خلال مساندتهم للفريق البرازيلي، وإلتقاطهم بعض الصور مع الجماهير.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من نظيره بالميراس بثنائية نظيفة، جاءت بتوقيع وسام أبو على بالخطأ في مرماه، وخوسيه مانويل لوبيز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بوروتو في الجولة الثالثة من مونديال الأندية، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري على ملعب ميتلايف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلى وبالميراس كأس العالم للأندية الأهلى مشجعي الإسماعيلي الإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان