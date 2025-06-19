كتب - نهى خورشيد

أزار مشجعان من جماهير النادي الإسماعيلي فريق بالميراس البرازيلي، في مواجهتهم اليوم أمام النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ مشجعي الإسماعيلي خلال مساندتهم للفريق البرازيلي، وإلتقاطهم بعض الصور مع الجماهير.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من نظيره بالميراس بثنائية نظيفة، جاءت بتوقيع وسام أبو على بالخطأ في مرماه، وخوسيه مانويل لوبيز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بوروتو في الجولة الثالثة من مونديال الأندية، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري على ملعب ميتلايف.