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موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد السقوط أمام بالميراس

09:50 م الخميس 19 يونيو 2025
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس ،
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    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 10 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 10 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 10 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 10 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 10 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (8)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (9)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
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كتب - نهى خورشيد

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى فخ الهزيمة أمام بالميراس البرازيلي بثنائية دون رد، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي ضمن الجولة الثانية لكأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة، تصدر الفريق الكروي بنادي بالميراس جدول ترتيب المجموعة الأولى بمونديال الأندية برصيد 4 نقاط، فيما توقف الأهلى عند المركز الثالث برصيد نقطة.

موعد مباراة الأهلى المقبلة

ومن المقرر أن يخوض الأهلى مواجهته الثالثة في المونديال الأندية أمام نظيره بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري على ملعب ميتلايف.

وستقام مباراة الأهلى وبورتو في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة إم بي سي مصر.

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الأهلى وبالميراس الأهلى كأس العالم للأندية بالميراس بورتو
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