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لماذا نزلت الشرطة إلى ملعب مباراة الأهلى و بالميراس؟

08:46 م الخميس 19 يونيو 2025
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    بسنت شوقي تنشر صورة من داخل ستاد مباراة النادي الأهلي
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    جماهير الأهلي
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    جماهير الأهلي
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كتب - نهى خورشيد

شهدت مباراة الاهلى وبالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم للأندية توقف لأحداث اللقاء بشكل مؤقت، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونزلت شرطة نيوجيرسي إلى أرضية ملعب ميتلايف مطالبة الجماهير ولاعبي الفريق بإخلاء الملعب فوراً بسبب وجود عاصفة و أحوال جوية سيئة قادمة، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وكان الشوط الثاني من مواجهة الأهلى وبالميراس، شهد تسجيل هدفين من قبل الفريق البرازيلي، الأول عن طريق وسام أبو على بالخطأ في مرماه، والثاني جاء بأقدام من تسديدة د خوسيه مانويل لوبيز.

فيما شهد الشوط الأول تراجع حكم اللقاء عن احتساب طرد للاعب بالميراس رافاييل فيجا واستبداله ببطاقة صفراء.

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الأهلى وبالميراس شرطة نيوجيرسي كأس العالم للأندية الأهلى
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