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نجوم الفن يجتمعون لمساندة الأهلى أمام بالميراس في مونديال الأندية (صور)

07:39 م الخميس 19 يونيو 2025
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    جماهير الأهلي في ملعب ميتلايف (1) (1)
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كتب - نهى خورشيد

امتلأت مدرجات ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، بعدد من نجوم الفن الداعمين للنادي الأهلى في مواجهته المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وحرص كلاً من أحمد شيبة، ومحمد فراج وزوجته بسنت شوقي، وعمرو وهبة على دعم الأحمر اليوم في المواجهة الثانية بمونديال الأندية.

وكانت مواجهة الأهلى وبالميراس والمقام على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي انطلقت قبل قليل، ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول.

والجدير بالذكر أن نتائج المجموعة الأولى من مونديال الأندية أسفرت عن تعادل الأهلي وإنتر ميامي، وبالميراس مع بورتو، بنتيجة واحدة (0-0) في المباراتين.

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الأهلى وبالميراس الأهلى كأس العالم للأندية بسنت شوقي محمد فراج أحمد شيبة
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