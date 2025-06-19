كتب - نهى خورشيد

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على مساندة زملائه في مواجهتهم المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

ويتابع عاشور مواجهة فريقه بجانب الجهاز الفني من أجل دعم زملائه، رغم تعرضه للإصابة وتأكد غيابه بشكل رسمي عن البطولة.

وتعرض عاشور للإصابة بخلع في الكتف، وذلك في الدقائق الأولي من مشاركته في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي، والتى انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي سياق متصل، انطلقت قبل قليل مواجهة الأهلى وبالميراس والمقام على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول.