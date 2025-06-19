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"بقيادة علاء عبدالعال".. غزل المحلة يعلن الجهاز الفني الجديد قبل بداية الموسم

06:36 م الخميس 19 يونيو 2025

علاء عبدالعال

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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي غزل المحلة مساء اليوم الخميس، تولي علاء عبدالعال مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد في مصر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"الكابتن علاء عبد العال مديراً فنياً لنادي غزل المحلة"، بجانب الكشف عن الجهاز المعاون له.

وضم الجهاز الفني لـ علاء عبدالعال كلاً من:

محمد عدلي مدرب عام، محمود صبحي مدرب، عبدالرحمن فهمي مدرب، محمود فتحي مدرب حراس مرمى، حنفي عبدالمقصود معد بدني، أحمد عبدالرزاق محلل أداء، أحمد سيد إصابات ملاعب وتأهيل.

في سياق متصل، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة منافسات الموسم المنقضي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وهو يحتل المركز التاسع والأخير بجدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 23 نقطة.

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