كتب- محمد خيري:

كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق، صعوبة الأجواء، على النادي الأهلي قبل مواجهة بالميراس، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال محمد بركات في تصريحات من داخل ملعب المباراة، عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "الأجواء حارة داخل ملعب ميتلايف الذي سيستضيف مباراة بالميراس البرازيلي بعد قليل، ونتمنى إن اللاعبين يكونوا على قدر الحدث ولا يتأثروا بهذه الأجواء".

وأوضح: "الأهلي مش متعود على مباريات الأجواء الحارة، إلا في بعض الأحيان عندما يلاقي فرق خارج مصر في دوري أبطال أفريقيا".