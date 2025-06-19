كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

العين

0 5
04:00

يوفنتوس

كأس العالم للأندية

انتر ميامى

- -
22:00

بورتو

كأس العالم للأندية

بالميراس

- -
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"لحماية هيبة النادي".. عقوبة مغلظة في انتظار لاعب الزمالك بعد التحقيق معه

04:41 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 5 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 5 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
  • عرض 5 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس إدارة نادي الزمالك أبدى استياءً شديدًا من أقوال أحمد حمدي، لاعب الفريق، خلال جلسة التحقيق التي عقدت أمس الأربعاء داخل الشؤون القانونية بالنادي، على خلفية تصريحاته الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "أكدت مصادر مطلعة أن مبررات اللاعب لم تكن مقنعة بالنسبة للمجلس، خاصة فيما يتعلق باستخدامه لمنصات التواصل بطريقة اعتبرها مسؤولو النادي "إساءة مباشرة للإدارة".

أكمل: "في وقت يرى فيه مجلس إدارة الزمالك أنه لم يقصر مطلقًا مع اللاعب، سواء في تكاليف السفر أو برنامج علاجه الكامل من إصابة الرباط الصليبي".

وأختتم: "تتجه النية داخل الزمالك إلى توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد حمدي خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار سياسة الإدارة لفرض الانضباط وحماية هيبة النادي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حمدي الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك خالد الغندور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قطر تدرس صفقة سياحية بمصر بقيمة 3.5 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط
قصف البورصة وسوروكا.. إسرائيل تشتعل جراء هجوم إيراني غير مسبوق- فيديوهات وصور
رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟