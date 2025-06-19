كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس إدارة نادي الزمالك أبدى استياءً شديدًا من أقوال أحمد حمدي، لاعب الفريق، خلال جلسة التحقيق التي عقدت أمس الأربعاء داخل الشؤون القانونية بالنادي، على خلفية تصريحاته الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "أكدت مصادر مطلعة أن مبررات اللاعب لم تكن مقنعة بالنسبة للمجلس، خاصة فيما يتعلق باستخدامه لمنصات التواصل بطريقة اعتبرها مسؤولو النادي "إساءة مباشرة للإدارة".

أكمل: "في وقت يرى فيه مجلس إدارة الزمالك أنه لم يقصر مطلقًا مع اللاعب، سواء في تكاليف السفر أو برنامج علاجه الكامل من إصابة الرباط الصليبي".

وأختتم: "تتجه النية داخل الزمالك إلى توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد حمدي خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار سياسة الإدارة لفرض الانضباط وحماية هيبة النادي".