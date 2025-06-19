"بشكل استثنائي".. طلب من قناة الأهلي قبل مواجهة بالميراس ورد عاجل

كتب مصراوي:

قدمت قناة النادي الأهلي، طلبا للمجلس الأعلى للإعلام، قبل مواجهة بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية.

طلب من قناة الأهلي

ووفقا للصفحة الرسمية للهيئة العليا للإعلام، نظرًا لما أفادت به قناة النادي الأهلي من وجود بعض الصعوبات التقنية في نقل الرسالة المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية، وطلب القناة السماح بتأخير بدء الرسالة ثم انتهائها في تمام الواحدة صباحاً.

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على تمديد بث قناة الأهلي حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، وذلك بصفة استثنائية، لضمان التغطية الإعلامية الجيدة لهذا الحدث الرياضي الدولي