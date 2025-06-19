كتب- محمد خيري:

علق مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، على أزمة، مركز الظهير الأيسر، للفريق الأحمر في مواجهة بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث مصطفى عقده خلال برنامج "مساء الأنوار، عبر قناة "إم بي سي 1"، على عدم مشاركة المغربي يحيى عطية الله حتى الآن رغم جاهزيته قائلا: "في لعيبة مسافرة عشان تتفسح.. خلينا نتكلم بوضوح بقى".

وأضاف: "إحنا بنكلم الناس كورة وبنخاطبها لازم يبقى في صراحة .. فيه لعيبة كتيره مسافرة تتفسح بس".

وتعادل النادي الأهلي في الجولة الأولى، من دور المجموعات، مع نظيره إنتر ميامي، سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما فجر الأحد الماضي على ملعب هارد روك، بمدينة ميامي.