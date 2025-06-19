كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

العين

0 5
04:00

يوفنتوس

كأس العالم للأندية

باتشوكا

1 2
01:00

ريد بول سالزبورج

كأس العالم للأندية

انتر ميامى

- -
22:00

بورتو

جميع المباريات

إعلان

"لازم نصارح الناس فيه لاعيبة مسافة تتفسح".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية

01:16 م الخميس 19 يونيو 2025

فريق الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

علق مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، على أزمة، مركز الظهير الأيسر، للفريق الأحمر في مواجهة بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث مصطفى عقده خلال برنامج "مساء الأنوار، عبر قناة "إم بي سي 1"، على عدم مشاركة المغربي يحيى عطية الله حتى الآن رغم جاهزيته قائلا: "في لعيبة مسافرة عشان تتفسح.. خلينا نتكلم بوضوح بقى".

وأضاف: "إحنا بنكلم الناس كورة وبنخاطبها لازم يبقى في صراحة .. فيه لعيبة كتيره مسافرة تتفسح بس".

وتعادل النادي الأهلي في الجولة الأولى، من دور المجموعات، مع نظيره إنتر ميامي، سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما فجر الأحد الماضي على ملعب هارد روك، بمدينة ميامي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي فريق الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي مصطفى عبده
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قصف البورصة وسوروكا.. إسرائيل تشتعل جراء هجوم إيراني غير مسبوق- فيديوهات وصور
رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟