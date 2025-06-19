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"مبنقفش على حد".. مدرب الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية: قادمون

12:49 م الخميس 19 يونيو 2025

احتفالات الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أكد أحمد عبد المقصود، المدرب العام السابق لنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء دائمًا ما تثبت قدرتها على النهوض دون الاعتماد على فرد بعينه، مشددًا على أن نادي الزمالك "لا يقف على أحد".

وأوضح عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك، أن لديه تفاؤل كبير في حالة الاستقرار على تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للنادي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمنظومة فنية وإدارية أكثر احترافًا.

وأضاف أن الفريق بحاجة لتدعيم في عدد من المراكز خلال الموسم المقبل، خاصة مع حجم التحديات المنتظرة محليًا وقاريًا، مشيرًا إلى ضرورة بناء فريق قوي، للعودة بكل قوة.

وأشاد عبد المقصود بعدد من نجوم الزمالك خلال الموسم الماضي، على رأسهم حسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، وعمر جابر، مؤكدًا أنهم كانوا من أبرز عناصر الفريق في فترات صعبة، وقدموا مستويات مميزة تستحق الإشادة.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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