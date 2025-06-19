كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بالميراس

- -
19:00

الأهلي

كأس العالم للأندية

انتر ميامى

- -
22:00

بورتو

كأس العالم للأندية

باتشوكا

1 2
01:00

ريد بول سالزبورج

جميع المباريات

إعلان

"ضربة موجعة".. الغندور يكشف مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

12:08 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    قميص الأهلي من نيوجيرسي
  • عرض 9 صورة
    ثلاثي الأهلي في المران (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وبالميراس كأس العالم 2021_
  • عرض 9 صورة
    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 5
  • عرض 9 صورة
    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 1
  • عرض 9 صورة
    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 3
  • عرض 9 صورة
    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 4
  • عرض 9 صورة
    مران الأهلى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل إصابة محمد طاهر، خلال الساعات الماضية، وقبل مواجهة بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "الغندور"، خلال برنامجه "استاد المحور": "طاهر محمد تعرض للإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، وهي ضربة قوية للنادي الأهلي قبل المباراتين القادمتين في كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "خضع طاهر محمد لفحوصات طبية بعد مران الأمس، تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، وتأكدت إصابته في منشأ العضلة الأمامية وغيابه عن الفريق في المباراتين القادمتين".

وأكمل :"سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للعودة إلى المباريات خلال الفترة المقبلة".

واختتم الغندور:" حسب مصادرنا طاهر محمد طاهر سيغيب عن الأهلي لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي إصابة لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر أخبار الأهلي الغندور خالد الغندور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟