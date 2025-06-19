كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للتشكيل المتوقع، على خلفية المران الختامي أمس، سيقوم الإسباني خوسيه ريبييرو، بتغييرين لتعويض إصابة الثنائي إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، بنزول أحمد سيد زيزو ومصطفى العش.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – وسام أبو علي – محمود حسن "تريزيجيه".