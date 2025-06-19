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وقع لنادي جديد.. خطوة واحد تفصل لاعب الزمالك عن فسخ عقده

09:17 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    مهاب ياسر رقم 26
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اقترب نادي الزمالك من حسم القائمة الأولى، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، والإعلان عن الراحلين بشكل رسمي لعدم حاجة الفريق لجهودهم.

وفي هذا الاتجاه، اقترب مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك بشدة من الانضمام لفريق حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل مهاب ياسر لنادي الزمالك الموسم قبل الماضي، قادما من نادي الداخلية، ويتبقى في عقده موسمين.

ولم يقدم مهاب ياسر أي شيء يذكر مع نادي الزمالك، وشارك لدقائق معدودة فقط وفشل في إثبات نفسه.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن مهاب ياسر وقع لنادي حرس الحدود، ويتبقى الحصول على الاستغناء من نادي الزمالك، للإعلان الرسمي.

وأوضح المصدر، أن مهاب ياسر سوف يتنازل عن باقي مستحقاته لنادي الزمالك من أجل فسخ العقد والرحيل بشكل مجانيّ.

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