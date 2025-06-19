كتب - نهى خورشيد

طمأن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بشأن سير العمل داخل منظومة كرة القدم.

وأوضح سالم في تصريحات لقناة الزمالك أن أحمد حمدي خضع لتحقيق داخلي طبيعي وأبدى التزامه الكامل، موضحاً أيضاً أن جون إدوارد مرشح قوي لمنصب المدير الرياضي، مع وعد بحسم الملف قريبًا.

وأضاف: "البعض يظن أننا متأخرون، لكننا نتحرك بهدوء وحكمة، والنتائج سترضي الجماهير قريبًا".

وفي سياق متصل، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسات الموسم المنقضي من الدوري المصري الممتاز، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 47 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب اللقب الغريم النادي الأهلى.