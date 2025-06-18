كتب - يوسف محمد:

"اللاعب الأحرف في تاريخ مصر، بل وأحد أحرف وأفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي"، هكذا وصف محمود عبد الحكيم نجم النادي المصري البورسعيدي وبتروجيت السابق، تامر إسماعيل قائد منتخب مصر السابق لكرة الصالات، الذي كان قدوة للكثير من محبي هذه اللعبة بشكل كبير.

وتعد لعبة كرة القدم للصالات، من الألعاب التي تتمتع بجماهيرية كبيرة في مصر، خاصة وأنها لعبة تعتمد بشكل كبير على المهارات الفردية العالية لكل لاعب، هو ما يعشقه المصريين ويبحثون عليه دائما، إلا أنهم في الوقت نفسه لا يعرفون الكثير عن هذه اللعبة وعن أبرز نجومها على مر التاريخ داخل مصر.

وكثيرا ما أخرجت الملاعب المغطاة وملاعب كرة القدم الخماسية، أساطير ونجوم في كرة الصالات، من بين أبرز نجوم هذه اللعبة في البلاد، هو تامر إسماعيل قائد المنتخب الوطني السابق.

وحرص موقع مصراوي، على إجراء حوار مطول مع أسطورة كرة القدم داخل الصالات في مصر، الذي تحدث معنا عن بداياته في كرة القدم وأبرز المحطات في مشواره وأهم البطولات والجوائز الفردية الذي حققها طوال مسيرته.

وجاء نص الحوار كالتالي:

كيف كانت بدايتك في كرة القدم؟

كنت أمارس لعب كرة القدم منذ طفولتي بشكل دائم، كنت أحرص على لعب الدورات الرمضانية باستمرار، واتجهت إلى لعب كرة القدم بالأندية بعمر 10 سنوات، حينما انتقلت إلى صفوف قطاع الناشئين بنادي الزمالك، الذي استمريت في صفوفه لمدة 5 سنوات، قبل الرحيل عن النادي بعمر 15 عاما، بعد إلغاء بعض مسابقات المراحل السنية وكان من ضمنهم المرحلة السنة التي كنت أشارك بها.

وتدربت تحت قيادة عدد من مدربي قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مثل الكابتن هلال، الكابتن أحمد أبو حسين، بالإضافة إلى الكابتن عثمان السيسي.

كيف انتقلت للعب كرة القدم للصالات؟

خلال مشاركتي في أحد الدورات الرمضانية التي تم تنظيمها داخل النادي الأهلي، كان بعض المسؤولين متواجدين في هذه البطولة وعلى رأسهم الكابتن ميمي عبد الحميد المسؤول عن تكوين منتخب مصر للصالات في هذا الوقت لمتابعة اللاعبين، بهدف جمع أفضل مجموعة لمنتخب مصر لكرة الصالات للمشاركة في أول بطولة أفريقية لكرة الصالات، حيث لم يكن هناك منتخب من الأساس لمصر في هذه اللعبة ولم تكن معروفة في مصر بشكل كبير.

كيف كان الاستعداد لأول بطولة أفريقيا لكرة الصالات؟

أقيمت أول بطولة أفريقية لكرة القدم للصالات في عام 1996 بمصر، كان أغلب لاعبي المنتخب من الدورات الرمضانية، بجانب أن هذه النسخة من البطولة شهدت تواجد عدد من نجوم كرة القدم المصرية ضمن قائمة المنتخب، منهم طاهر أبو زيد، أيمن يونس وطارق يحيى.

النسخة الأولى من بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات، التي أقيمت في القاهرة عام 1996، كانت تضم 8 منتخبات بينهم منتخب غانا والذي كان ضمن صفوفه لاعب النادي الأهلي آنذاك أحمد فيلكس.

ولم نكن نعلم أي شيء عن كرة الصالات بما فيها قوانين اللعبة، والذي تعرفنا عليه قبل يوم واحد فقط من بداية البطولة الأفريقية، من خلال الاستعانة بأحد خبراء التحكيم في اللعبة، خاصة وأن كافة اللاعبين كانوا يمارسون الكرة الخماسية بالطريقة الاعتيادية في الدورات المختلفة بكافة أحياء القاهرة.

ما هي تفاصيل الكرة التي يتم لعب كرة القدم دبها داخل الصالات؟

الكرة التي يتم بها ممارسة لعبة كرة الصالات بها تسمى كرة مقاس 4، تختلف تماما عن الكرة التي تلعب داخل الملاعب الكبيرة، فهى تتمتع بوزن اثقل بشكل كبيرة، اللاعب يقابل صعوبة كبيرة عند تصويبها نظرا لوزنها الكبير، كانت صعبة علينا لأننا لم نعتاد على هذه اللعبة، خاصة وأننا لم نتجمع سوى قبل أسبوع واحد فقط، من انطلاق بطولة أفريقيا ولم نجري معسكر إعداد قبل البطولة.

ماذا قدم منتخب مصر لكرة الصالات في النسخة الأولى من بطولة أفريقيا للصالات؟

وبالرغم من إننا لم نكن نمتلك المقومات الخاصة بلعب كرة الصالات، لعدم ممارستنا لها من قبل بشكل احترافي إلا أننا نجحنا في التتويج بالنسخة الأولى من بطولة أفريقيا عام 1996 والصعود إلى كأس العالم للأندية بإسبانيا، وخلال هذه الفترة كان يصعد صاحب المركز الأول فقط، لكن في الوقت الحالي يصعد أصحاب المراكز الثلاث الأولى إلى المونديال.

ما هو قانون كرة الصالات؟

كرة الصالات كل حركة ولعب فيها يكون لها وقت محدد، فعلى سبيل المثال تنفيذ رمية التماس "الآوت"، يجب أن يستغرق 4 ثوان فقط ويلعب بالقدم وليس باليد ولابد أن تكون الكرة ثابتة على خط الملعب، نفس المدة للعب "الفاول"، مدة المباراة تصل إلى 20 دقيقة كاملة "ملعوبة"، دون احتساب فترة التوقف داخل المباراة، حيث أن الوقت يتوقف عند احتساب أي مخالفة أو خروج للكرة فهى تشبه بشكل كبير كرة السلة.

الألقاب التي حصلت عليها في كرة الصالات

نجحت في التتويج ببطولتين رفقة منتخب مصر لكرة الصالات، الأولى هى بطولة أمم أفريقيا 1996، البطولة الثانية كانت التتويج بالبطولة العربية، بالإضافة إلى التتويج بثلاث ألقاب لبطولة الدوري المصري لكرة الصالات، رفقة كلا من: "مصر للطيران، الإسماعيلي واتحاد الشرطة".

عقب التتويج ببطولة أفريقيا لكرة الصالات عام 1996، تم تنظيم دوري للعبة في مصر وتم تنظيمه عن طريق شركة مصر للطيران في نسخته الأولى، شهد مشاركة الكثير من الأندية الكبيرة في مصر، مثل: "الإسماعيلي، المصري، الأوليمبي، الاتحاد السكندري والمقاولون العرب"، كان يتم إذاعة الدوري في ذلك الوقت، نجحت في التتويج باللقب في أول نسخة له، رفقة فريق مصر للطيران.

وفي النسخة الثانية للدوري المصري لكرة القدم داخل الصالات، تم تنظيمه تحت رعاية الاتحاد المصري، نجحت في حصد اللقب في ذلك النسخة أيضًا رفقة النادي الإسماعيلي، في الموسم التالي نجحت في التتويج باللقب أيضًا ولكن مع نادي اتحاد الشرطة.

من هم أبرز اللاعبين الذين لعبت بجوارهم في كرة الصالات؟

لعبت بجوار عدد من النجوم الكبار في كرة الصالات المصرية، على رأسهم الثنائي محمود عبد الحكيم نجم المصري البورسعيدي وبتروجيت السابق، كذلك سيد عبد النعيم لاعب إنبي السابق، بالإضافة إلى جهاد عرفة، الذي يعد أحد أفضل اللاعبين المصريين في تاريخ اللعبة.

وبالنسبة لي محمود عبد الحكيم يأتي في منطقة أخرى في كرة الصالات، فهو يعد أحد أساطير هذه اللعبة، كذلك سيد عبد النعيم الذي كان يتمتع بإمكانيات وقدرات هائلة في هذه اللعبة.

وواجهت أيضًا العديد من أساطير ونجوم عالمية في كرة الصالات، خلال فترة لعبي، مثل فالكاو لاعب منتخب البرازيل وزميله بالمنتخب مانويل الذي كان أفضل لاعب في العالم في ذلك الوقت، بالإضافة إلى نجم المغرب عبد الإله نعيم الذي كان محترف في الدوري الإسباني.

وبالحديث عن لاعبي المنتخب الوطني لكرة الصالات في هذا التوقيت، نجد أنهم كانوا يتمتعون بإمكانيات كبير ويعادلون بشكل كبير لاعبي البرازيل المعروفين بأنهم الأفضل فيالالم في هذه اللعبة، من ناحية المهارة والقدرات الفنية الكبيرة.

وفي السياق ذاته، يمكنني القول أنني تدربت تحت قيادة عدد من المدربين الأكفاء في هذه اللعبة، على رأسهم الكابتن محمد علي المدير الفني السابق لمنتخب مصر، الذي تولى أيضًا قيادة منتخبي السعودية وقطر.

رحلتك في كرة القدم بالملاعب الكبيرة

الجميع يعرفني من خلال كرة الصالات فقط، لكنني أيضًا لعبت رفقة عدد من الأندية في دوري الدرجة الثانية المصري "الممتاز ب"، وأعتقد أنني كنت في الملعب الكبير مثل كرة الصالات بل وأفضل بشكل كبير، من يستطيع لعب كرة القدم للصالات يمكنه اللعب بسهولة في الملاعب الكبيرة، لكن ليس كل من يلعب كرة في الملاعب الكبيرة يمكنه ممارسة كرة الصالات.

بدأت في صفوف قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعقب الرحيل عن الفريق بعمر 15 عاما، انتقلت إلى صفوف طلعب حرب وتم تصعيدي إلى الفريق الأول بالنادي بعمر 18 عاما، استمريت ضمن صفوفه حتى 22 عاما، قبل الانتقال إلى صفوف نادي الصيد ومنه إلى نادي المعادن تحت القيادة الفنية للكابتن ربيع ياسين، واستمريت في صفوفه لمدة تقترب من الأربع سنوات، قبل اعتزل كرة القدم.

وأحد أسباب عدم استمراري في كرة القدم الكبيرة، هو عدم حبي للتمرين، تفضيلي الدائم للعب كرة القدم فقط، دون التركيز على فترات الإعداد أو التدريبات الخاصة باللياقة البدنية والأمور التي تتعلق بهذا الأمر.

ما هو الفارق بين لاعبي كرة القدم للصالات في الوقت الحالي والسابق؟

لاعبو المنتخب المصري لكرة الصالات يتجهون في الوقت الحالي للاحتراف في الدوريات العربية والخليجية، لعدم وجود انتظام في المسابقة المحلية الخاصة بهذه اللعبة في مصر، لكنهم لا يمتلكون نفس القدرات الفنية والمهارية الكبيرة، الذي كان يتمتع بها لاعبو الجيل السابق للفراعنة.

وخلال فترة ممارستي لكرة الصالات، لم يكن هناك دوريات خليجية في كرة الصالات وكانوا يمارسوها لمجرد الترفيه وبشكل ودي فقط، جميع دول الخليج بدأت تنظر إلى هذه اللعبة، عقب التألق الذي ظهر به منتخب مصر بداية من منتصف التسعينات.

الجوائز الفردية التي حصلت عليها

نجحت في الحصول على العديد من الجوائز الفردية طوال مسيرتي في كرة القدم داخل الصالات، منها، الحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، تم تكريمي في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي بجوهانسبرج، كان يتواجد في هذا الحفل أيضًا كلا من سيد عبد الحفيظ، عبد الحميد بسيوني وعصام الحضري، الذين كانوا ينافسون على بعض الجوائز الخاصة بالكاف في هذه الفترة.

وعلى الصعيد المحلي نجحت في الحصول على جائزة أفضل لاعب في مصر ثلاث سنوات متتالية، بالإضافة إلى الحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة العربية.

الفارق بين المقابل المادي خلال فترة لعبك والأن

لم يكن هناك أي مقابل مادي يذكر خلال فترة ممارستي كرة الصالات، فعقب التتويج بلقب أمم أفريقيا لكرة الصالات مع منتخب مصر والصعود إلى كأس العالم، حصلت على مكافأة تصل إلى 2500 جنيه فقط، لم أحصل عليهم بشكل كامل، حيث تم خصم الضرائب من هذا المبلغ، لكن في الوقت الحالي اللاعبون يحصلون على مقابل مادي ليس الأكبر ولكنه مناسب مقارنة بما كنا نتقاضاه سابقا، فالاعب يحصل في التدريبات على البدل إقامة وغيره فقط مبلغ يصل إلى 7000 جنيها مع منتخب مصر.

ووسط الحديث ع ارتفاع المقابل المادي الذي يتقاضاه لاعبي كرة القدم للصالات في مصر خلال الفترة الحالية، نجد أنهم مازالوا لا يحصلون على مقابل مادي مناسب، حيث أن ما يحصل عليه لاعب كرة الصالات لا يقارن حتى بما يتقاضاه لاعب دوري الدرجة الرابعة في مصر وليس دوري ممتاز أو دوري ممتاز ب.

دور الأهلي والزمالك في كرة الصالات

غياب الأهلي والزمالك عن الدوري المصري لكرة الصالات وعدم حرصهم على المشاركة في البطولات الخاصة بكرة الصالات، ساهم في إضعاف الدوري المصري وحال مشاركتهم في المسابقة، سيكون لهم دور في الارتقاء باللعبة، مثلما حدث في دوري الكرة النسائية خلال الفترة الماضية.

أبرز محطاتك عقب اعتزال لعبة كرة الصالات

عقب الاعتزال اتجهت إلى التدريب في الدوري القطري لكرة الصالات، حيث توليت قيادة فريق السد القطري، وعلى الرغم من أن السد كانت أغلب عناصره من اللاعبين المحليين وسط كوكبة من المحترفين في باقي الأندية القطرية ولكننا نجحنا في احتلال المركز الثاني بالدوري القطري، قبل أن تولى منصب مدير المنتخب المصري لكرة الصالات

كيف كانت فترة تواجدك كمدير لمنتخب مصر؟

وخلال فترة تواجدي كمدير للمنتخب، كنت أحرص على منح كافة لاعبي الدوري المصري الفرصة، لذلك أرسلت خطابات رسمية إلى الأندية وطالبت بعمل تجمع لكافة اللاعبين، حتى يستطيع المدير الفني للمنتخب اختيار أفضل اللاعبين وتكوين قائمة قوية للمنتخب الوطني، قبل المشاركة في كأس العالم 2021 بليتوانيا.

وبالرغم مما قدمناه مع المنتخب، إلا أن جمال علام رئيس الاتحاد في هذا التوقيت، قرر إقالة الجهاز الفني للمنتخب بشكل كامل عقب انتهاء بطولة كأس العالم مباشرة، هذا الأمر تم عقب رحيل أحمد مجاهد عن اتحاد الكرة والذي كان يبحث عن عمل خطة طويلة الأمد للنهوض بكرة الصالات المصرية.

عقب اتخاذ قرار إقالتنا من القيادة الفنية لمنتخب مصر لكرة الصالات، تواصلنا مع جمال علام وأخبرنا بأنه منح إشراف اللعبة إلى الكابتن حازم إمام، عندما تواصلت مع حازم إمام أكد لي أنه لا يعلم أي شئ عن هذا الأمر.

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