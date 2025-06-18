كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

باتشوكا

- -
01:00

ريد بول سالزبورج

كأس العالم للأندية

بالميراس

- -
19:00

الأهلي

كأس العالم للأندية

العين

- -
04:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من زيزو على أزمة ركلة جزاء تريزيجيه ضد انتر ميامي

11:03 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (1)
  • عرض 14 صورة
    رد فعل تريزيجيه على إهدار ركلة الجزاء
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (1)
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (2)
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (2)
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    ميسي ضد زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
  • عرض 14 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
  • عرض 14 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو بقميص الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أحمد السيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس إضاعة ركلة الجزاء أمام انتر ميامي في مباراة الافتتاح ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان لقاء الأهلي وانتر ميامي قد انتهي بالتعادل السلبي، وشهد إضاعة تريزيجيه لركلة جزاء، حيث تبين أنه ليس المسدد الأول في الفريق وبناء عليه تمت معاقبته وتغريمه ماليًا من قبل إدارة النادي

في هذا السياق تحدث زيزو عن ركلة الجزاء بعدما نقلت لقطات الشاشة الأزمة بعدما طلب وسام أبو علي تسديدها، ثم ظهر زيزو وهو يتحدث مع تريزيجيه قبل التسديد طالبًا منه تنفيذها.

وقال زيزو عبر "DAZN ARABIA" قائلًا: "لم أعرف من الذي كان من المفترض أن يسدد أولًا، وقلت لتريزيجيه لو هناك ترتيب يترك الكرة للاعب الأول (وسام أبو علي)".

وأضاف: "تريزيجيه قال لي إنه اتفق مع وسام أبو علي على التسديد، وكنت أؤكد عليه فقط أن يترك الكرة للاعب رقم 1 في ترتيب المسددين ركلات الجزاء".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي كأس العالم للأندية تريزيجيه الأهلي وانتر ميامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو