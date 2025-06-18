أول تعليق من زيزو على أزمة ركلة جزاء تريزيجيه ضد انتر ميامي

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أحمد السيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس إضاعة ركلة الجزاء أمام انتر ميامي في مباراة الافتتاح ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان لقاء الأهلي وانتر ميامي قد انتهي بالتعادل السلبي، وشهد إضاعة تريزيجيه لركلة جزاء، حيث تبين أنه ليس المسدد الأول في الفريق وبناء عليه تمت معاقبته وتغريمه ماليًا من قبل إدارة النادي

في هذا السياق تحدث زيزو عن ركلة الجزاء بعدما نقلت لقطات الشاشة الأزمة بعدما طلب وسام أبو علي تسديدها، ثم ظهر زيزو وهو يتحدث مع تريزيجيه قبل التسديد طالبًا منه تنفيذها.

وقال زيزو عبر "DAZN ARABIA" قائلًا: "لم أعرف من الذي كان من المفترض أن يسدد أولًا، وقلت لتريزيجيه لو هناك ترتيب يترك الكرة للاعب الأول (وسام أبو علي)".

وأضاف: "تريزيجيه قال لي إنه اتفق مع وسام أبو علي على التسديد، وكنت أؤكد عليه فقط أن يترك الكرة للاعب رقم 1 في ترتيب المسددين ركلات الجزاء".