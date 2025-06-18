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تردد قناة إم بي سي أكشن الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

10:11 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    الأهلي وبالميراس
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالميراس
  • عرض 11 صورة
    الأهلي ضد فلامنجو 2023
  • عرض 11 صورة
    الأهلي ضد فلومينينسي 2023
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالميراس
  • عرض 11 صورة
    الأهلي ضد بالميراس 2021
  • عرض 11 صورة
    الأهلي ضد إنترناسيونال 2006
  • عرض 11 صورة
    الأهلي ضد بالميراس 2022
  • عرض 11 صورة
    الأهلي ضد بالميراس 2021
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي
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كتب- محمد عبدالهادي:

يترقب جمهور النادي الأهلي لمتابعة مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في النسخة المقامة حاليًا بأمريكا في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

وكان النادي الأهلي قد تعادل سلبيًا مع نظيره انتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما بالمباراة الافتتاحية للبطولة، ليخوض لقاء بالميراس بحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وحصلت مجموعة قنوات ام بي سي، على حقوق بث مباريات النادي الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، إلى جانب بعض القنوات العربية الأخرى التي تبث مباريات الأندية العربية.

تردد قناة ام بي سي اكشن الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

لمتابعة قناة MBC Action عبر نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي تردد قناه ام بي سي اكشن الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية
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