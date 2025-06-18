بيصلي في الشارع.. لقطة مثيرة للاعب الزمالك

القاهرة-مصراوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحمد عبد الشافي لاعب الزمالك السابق، وهو يؤدي صلاة العشاء في الشارع.

وتعود الصورة إلى زفاف نار منسي مهاجم الزمالك، والذي أقيم في الشرقية وحضره نجوم الزمالك بينهم عبد الشافي، الذي خرج لأداء صلاة العشاء أثناء الزفاف.

واحتفل ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحفل زفافه مساء أمس الثلاثاء، بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وحرص بعض نجوم الزمالك على حضور حفل زفاف ناصر منسي، مثل محمود حمدي الونش، محمد شحاتة، محمد صبحي، إضافة إلى لاعب الفريق المعتزل محمد عبد الشافي.

جدير بالذكر أن الزمالك أنهى الموسم الماضي، بتحقيق كأس مصر على حساب بيراميدز، عقب الفوز بركلات الترجيح، وساهم منسي في تتويج الأبيض باللقب، بعدما سجل هدف التعادل في المباراة.