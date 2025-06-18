"المجلس يترقب".. لاعب الزمالك يصل النادي ويخضع للتحقيق

كتب- محمد خيري:

خضع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتحقيق اليوم الأربعاء أمام الشؤون القانونية بالقلعة البيضاء، بسبب ما بدر منه مؤخرًا تجاه النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وستقوم الإدارة القانونية بعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، لاتخاذ القرار المناسب تجاه اللاعب.

وكان أحمد حمدي استخدم حسابه الشخصي على "إنستجرام" لنشر أمور تتعلق بعلاقته مع النادي، وذلك بما يخالف النظم المعمول بها وفقًا للائحة الخاصة بالفريق الأول.

وعاد أحمد حمدي، إلى القاهرة، مؤخرا إلى القاهرة، بعد رحلة لألمانيا، من أجل للاطمئنان على تعافيه من إصابته بالرباط الصليبي.

وتواجد اللاعب في ألمانيا رفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته من الإصابة التي تعرض لها في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان خلال شهر مايو العام الماضي.