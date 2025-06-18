خطوة واحدة تفصل أحمد سامي من قيادة الاتحاد السكندري

كتب- مصراوي:

اقترب أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، بشدة من تدريب فريق الاتحاد السكندري في الموسم الجديد.

ووفقا لمصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أكد أن نادي الاتحاد السكندري أتم الاتفاق مع احمد سامي ليتولى مسؤولية الفريق الفنية خلال الموسم المقبل في جلسة جمعت مسؤولي النادي والمدرب.

وأكمل المصدر، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، سيعقد اجتماعا اليوم لحسم قرار تعيين أحمد سامي بشكل نهائي، ومن ثم عقد جلسة أخيرة مع المدرب للانتهاء بشكل رسمي.

جدير بالذكر، أن مجدي عبدالعاطي رحل من تدريب فريق الاتحاد السكندري، بعد نهاية الموسم، بالاتفاق بالتراضي بين الطرفين.