كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة، ومن بينهم أحد لاعبي النادي الأهلي حاليا، وثنائي سابق.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "معلوماتي أن هناك مفاوضات مع لاعبين مصريين لعبوا في الأهلي من قبل، بسبب ضغط الجمهور وهم أحمد عبدالقادر ومحمد شريف".

وأوضح: "محمد شريف هو الأقرب وأسهل للتفاوض بالرغم من إعلانه أن أولويته الآن هو الانضمام لصفوف الأهلي ولكنه ينتظر عودتهم من كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أحمد عبدالقادر، الزمالك عاوزه بشدة، هو لاعب هداف ومراوغ ولكن لسه عقده مستمر مع الأهلي ومن المستحيل ضمه إلا إذا الأهلي باعه ومعرفش مدى إمكانية بيعه للزمالك وهل وصلنا للعقلية دي".

وأكمل: "بيرسي تاو، بالطبع هو لاعب مميز، ولكنه مرتبه كان غالى جدًا مع أوروبا وقطر والأهلي وتلقى عروض كبيرة من الأندية الأفريقية، فهو لاعب محترف في بلجيكا وإنجلترا، هو ممكن يوافق طبعا، ولكنه أرقامه كبيرة جدًا على الزمالك وتعد فرص بيرسي تاو أقل نسبيًا بسبب عامل الفلوس والسن ".