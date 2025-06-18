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الإعلان الرسمي خلال 48 ساعة.. تفاصيل أول اجتماع بين لبيب وجون إدوارد

01:15 م الأربعاء 18 يونيو 2025

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك و هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً مع جون إدوارد المرشح لمنصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

ووفقا لمصدر مطلع، تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة، والتطرق للتصور المقدم من جون إدوارد بشأن ملف كرة القدم بالنادي، وتم الاتفاق على وضع الروتوش الأخيرة بشأن التعاقد مع المدير الرياضي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي بشكل رسمي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك توج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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