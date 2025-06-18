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"تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل

11:47 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

خالد الغندور 2

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك يواصل التريث في الإعلان عن صفقاته الجديدة استعدادًا للموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة في حسم هذا الملف بالتنسيق الكامل مع المدير الفني الجديد المنتظر الإعلان عنه قريبًا.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كشفت مصادر أن إدارة الزمالك قررت تأجيل حسم ملف التعاقدات بشكل مفاجئ لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد، حيث ترغب الإدارة في أن تتم الصفقات وفقًا لرؤية فنية واضحة، وبمشاركة مباشرة من المدير الفني بالتعاون مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي".

وأضاف: "تهدف إدارة الزمالك إلى ضمان أن تكون التعاقدات متوافقة مع احتياجات الفريق الحقيقية وخطة العمل المستقبلية، وتفادي تكرار أخطاء سابقة في التعاقد مع لاعبين خارج حسابات الأجهزة الفنية".

واختتم: "لجنة التخطيط بالنادي كثّفت اجتماعاتها مؤخرًا لمناقشة السير الذاتية للمرشحين لتولي القيادة الفنية، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد".

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